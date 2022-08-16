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Крупнейший автопроизводитель Ирана нацелился на Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Hamed Malekpour/Tasnim News Agency / CC BY 4.0

Компания Iran Khodro, крупнейший автопроизводитель в Иране, собирается начать поставки в Россию до конца года, сообщил ее генеральный директор Мехди Хатиби.

«Мы начнем экспорт в Россию в этом году. Мы собираемся уделять особое внимание российскому рынку, а также думаем о партнерстве с российскими инвесторами», — цитирует International Business Times Хатиби.

Машины Iran Khodro были представлены в России в 2006-2009 годах. После компания предпринимала несколько попыток снова выйти на рынок: в последний раз в 2021 году с моделями Tara, Runna+ и Dena+ — в основе которых лежит старая платформа Peugeot.

Но у иранского бренда есть и новая линейка автомобилей на платформе B0 от Renault. Автоэксперт Игорь Моржаретто в материале «Коммерсанта» считает, что у иранской продукции есть шанс на успех в сегменте бюджетных авто, так как западные покинули рынок, а китайские перешли в более дорогую нишу.

Iran Khodro — крупнейшая автомобилестроительная компания Ирана, основана в 1962 году.

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