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Регионы Сибири стали возвращать масочный режим

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти Республик Алтай, Бурятия и Тыва рекомендовали гражданам носить маски в общественных местах из-за существенного роста заболеваемости коронавирусом.

В связи с наблюдающимся ростом заболеваемости Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия рекомендовало соблюдать масочный режим в общественных местах и в общественном транспорте. Ранее масочный режим из-за эпидобстановки ввели власти Тувы.

«С середины июля в республике мы наблюдаем рост заболеваемости COVID-19, который зарегистрирован во всех возрастных и социальных группах, в том числе в два раза выросла заболеваемость среди лиц пожилого возраста», — отметил Главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.

Когда начнется пик новой волны

В Республике Алтай оперштаб рекомендовал гражданам носить защитные макси в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, при посещении аптек, магазинов, автовокзалов, аэропортов, сообщает правительство региона.

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Жизнь #Здоровье #Бурятия #Тува
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