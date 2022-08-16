Регионы Сибири стали возвращать масочный режим

Власти Республик Алтай, Бурятия и Тыва рекомендовали гражданам носить маски в общественных местах из-за существенного роста заболеваемости коронавирусом.

В связи с наблюдающимся ростом заболеваемости Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия рекомендовало соблюдать масочный режим в общественных местах и в общественном транспорте. Ранее масочный режим из-за эпидобстановки ввели власти Тувы.

«С середины июля в республике мы наблюдаем рост заболеваемости COVID-19, который зарегистрирован во всех возрастных и социальных группах, в том числе в два раза выросла заболеваемость среди лиц пожилого возраста», — отметил Главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.

В Республике Алтай оперштаб рекомендовал гражданам носить защитные макси в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, при посещении аптек, магазинов, автовокзалов, аэропортов, сообщает правительство региона.