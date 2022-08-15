Инфекционист спрогнозировал пик новой волны коронавируса

Новый пик заболеваемости коронавирусом может случиться в конце августа, он будет растянут во времени, сообщил врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Я не думаю, что будет взрывной пик и резкое падение. Вероятно, пик будет растянут по времени и случится в конце августа-в сентябре», — отметил

По его словам, подъемы заболеваемости зависят от того, как вирус накапливается в популяции и как популяция теряет свою иммунную прослойку. Сейчас произойдет подъем заболеваемости, снова увеличится иммунная прослойка и вирус утихнет.

«Массовой госпитализации быть не должно. Мы уже увидели массивную волну в январе-феврале этого года, когда были сотни тысяч новых случаев в сутки, но массовой госпитализации не было. Вероятно, в эту волну все пройдет по похожему сценарию, если мы говорим о госпитализации с острым ковидом и тяжелыми осложнениями», — отметил эксперт.

По его словам, но через 1-2 месяца можно ожидать других госпитализаций: с сосудистыми осложнениями, с эндокринологическими патологиями. Ковид опасен не острым периодом, а теми осложнениями, которые могут проявиться в долгосрочной перспективе.

Число случаев заражения коронавирусной в России растет с середины июля. Но, ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России далека от критической, необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне нет, заявила на прошлой неделе замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.