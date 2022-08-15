НАВЕРХ
Актуальная тема
Коронакризис
Актуальная тема
Коронакризис
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Инфекционист спрогнозировал пик новой волны коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
417 1
Фото: © Sibnet.ru

Новый пик заболеваемости коронавирусом может случиться в конце августа, он будет растянут во времени, сообщил врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Я не думаю, что будет взрывной пик и резкое падение. Вероятно, пик будет растянут по времени и случится в конце августа-в сентябре», — отметил

По его словам, подъемы заболеваемости зависят от того, как вирус накапливается в популяции и как популяция теряет свою иммунную прослойку. Сейчас произойдет подъем заболеваемости, снова увеличится иммунная прослойка и вирус утихнет.

«Массовой госпитализации быть не должно. Мы уже увидели массивную волну в январе-феврале этого года, когда были сотни тысяч новых случаев в сутки, но массовой госпитализации не было. Вероятно, в эту волну все пройдет по похожему сценарию, если мы говорим о госпитализации с острым ковидом и тяжелыми осложнениями», — отметил эксперт.

По его словам, но через 1-2 месяца можно ожидать других госпитализаций: с сосудистыми осложнениями, с эндокринологическими патологиями. Ковид опасен не острым периодом, а теми осложнениями, которые могут проявиться в долгосрочной перспективе.

Число случаев заражения коронавирусной в России растет с середины июля. Но, ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России далека от критической, необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне нет, заявила на прошлой неделе замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Тема: Коронакризис
Коронавирус у беременных: есть ли шанс на здоровые роды?
Супермутант «омикрон»: что известно о новом штамме коронавируса?
Вакцинный туризм: зачем ставить прививку от COVID за рубежом
Роспотребнадзор исключил введение ковидных ограничений
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Shaman открестился от патриотизма в песне «Встанем»
Хруст ножа в легких: электронные сигареты против обычных
Первый канал уберет из эфира Диму Билана
Центробанк выбрал замену доллару и евро
Обсуждение (1)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
43
Россия допустила расширение географии боевых действий на Украине
37
Российская армия отразила удары по Запорожской АЭС
23
США приняли Финляндию и Швецию в НАТО
22
Медведев порассуждал о судьбе Зеленского
21
Латвия объявила Россию «спонсором терроризма»