Путин и Ким Чен Ын обменялись телеграммами

Президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму в честь Дня освобождения (День независимости Кореи), тот в ответ пожелал главе России успехов.

Текст телеграмм приводит Центральное телеграфное агентство Кореи, Кремль их не публиковал.

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных двусторонних связей. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом», — говорится в телеграмме Путина.

Ким Чен Ын в ответной поздравительной телеграмме «послал теплый привет президенту РФ, российскому правительству и народу».

Он считает, что стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность между двумя странами поднимаются на новый уровень «на совместном фронте для срыва военной угрозы и провокации, произвола и своеволия враждебных сил».

День освобождения (День независимости Кореи) отмечается и в Северной, и в Южной Кореях. В обеих странах это государственный праздник. В этот день в 1945 году капитулировавшая Япония освободила Корею от колониального правления.