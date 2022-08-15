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Путин и Ким Чен Ын обменялись телеграммами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alexei Nikolsky, The Presidential Press and Information Office / CC BY 4.0

Президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму в честь Дня освобождения (День независимости Кореи), тот в ответ пожелал главе России успехов.

Текст телеграмм приводит Центральное телеграфное агентство Кореи, Кремль их не публиковал.

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных двусторонних связей. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом», — говорится в телеграмме Путина.

Ким Чен Ын в ответной поздравительной телеграмме «послал теплый привет президенту РФ, российскому правительству и народу».

Он считает, что стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность между двумя странами поднимаются на новый уровень «на совместном фронте для срыва военной угрозы и провокации, произвола и своеволия враждебных сил».

День освобождения (День независимости Кореи) отмечается и в Северной, и в Южной Кореях. В обеих странах это государственный праздник. В этот день в 1945 году капитулировавшая Япония освободила Корею от колониального правления.

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Политика #Мир
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masiki

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