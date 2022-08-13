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Роспотребнадзор исключил введение ковидных ограничений

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России далека от критической, необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне нет, заявила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Специалист отметила, что, несмотря на рост случаев заражения из-за появления новых штаммов, суммарная недельная заболеваемость COVID-19 в России минимум в 8–10 раз ниже суммарной недельной заболеваемости гриппом и ОРВИ, которая обычно регистрируется в течение осенне-зимнего времени года.

Пшеничная призвала соблюдать стандартные меры предосторожности: носить маски в общественных местах, тщательно мыть руки. По ее словам, также гражданам необходимо ревакцинироваться, если для этого подошло время.

Число случаев заражения коронавирусной в России растет с середины июля. Накануне оперативный штаб сообщил, что в стране за сутки выявили почти 28 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, это максимум с конца марта.

Тема: Коронакризис
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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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Топ комментариев

shidoshi

Боже и это когда то было президентом ....))))

corrector

Мир сошел с ума, всех волнует не сама ядерная катастрофа, а кто будет в этом виноват..

turan601

за него даже кремлеботы боятся вписываться

Grossmeister38rus

Как насчет своей судьбы ? Когда был был вторым человек в стране , а сейчас....