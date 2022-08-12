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Навальный получил предостережение за создание профсоюза

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Оппозиционер Алексей Навальный получил предостережение за создание профсоюза от администрации исправительной колонии строгого режима №6 во Владимирской области.

Согласно данным Ковровского городского суда, в июне начальник ФКУ «ИК-6 УФСИН был уведомлен о том, что Навальный учредил в колонии профсоюз «Промзона» и вступил в него.

После этого заключенному было объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, «создающих условия для совершения административного правонарушения».

Навальный просит суд признать незаконным это предостережение. Дата рассмотрения иска пока не установлена.

Алексея Навального этапировали в исправительную колонию №6, расположенную в поселке Мелехово Владимирской области, в середине июня 2022 года.

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Политика #Россия
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