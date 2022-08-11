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Зуб хищного динозавра откопали в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Кузбасского государственного краеведческого музея

Зуб хищного динозавра обнаружен в Шестаковском комплексе на севере Кузбасса, это подтверждает гипотезу ученых о том, что в этих местах обитали не только растительноядные динозавры, но и хищники, сообщила пресс-служба Кузбасского государственного краеведческого музея.

На местонахождении Шестаково-3 найден отлично сохранившийся зуб довольно крупного хищного динозавра из семейства дромеозаврид (лат. dromeosauridae). Это большая редкость.

«Интересно, что находка была в том же слое, что и множественное скопление скелетов пситтакозавров сибирских, найденное в 2014 году. Зуб находился в тех же слоях, что и скелеты растительноядных динозавров», — говорится в сообщении.

По данным ученых, хищные динозавры охотились на многочисленную популяцию растительноядных. Хищников было в разы меньше, но они были сообразительнее, активнее и мобильнее своих жертв.

Шестаковский комплекс в Чебулинском районе Кузбасса был открыт в середине ХХ века, за это время там были найдены различные останки древних животных, от мелких динозавров до 30-метровых зауроподов.

Тема: Раскопали в Сибири
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Наука #Наука #Кузбасс
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