«Толстовка — не худи», — скажет подросток, его отец ответит, что не видит разницы, а дедушка фыркнет, назвав вещь фуфайкой. По каким деталям во внешнем виде разные поколения определяют друг друга, и как это влияет на общение?

Социологи распределили людей по возрасту, мировоззрению и классифицировали по группам:

Название Год рождения Возраст в 2022 году Молчаливое 1924-1943 79-98 Беби-бумеры 1944-1963 59-78 Иксы (X) 1964-1984 38-57 Миллениалы (Y) 1985-2002 20-37 Зумеры (Z) 2003-2023 0-19

Но что это значит, быть поколением?

«Значит, иметь критерии "наш-не наш"», — объясняет руководитель проекта «RuGenerations – Теория поколений в России» Евгений Никонов. То есть разные люди неосознанно и быстро развешивают на окружающих ярлыки «свой-чужой» даже при мимолетно брошенном взгляде.

Это значит, что миллениал во время переписки легко поймет, что общается с зумером, если последний начнет рассуждать о худи и лонгсливах. А сорокалетний представитель иксов при виде маникюра у молодого человека начнет негодовать и мысленно упражняться в составлении нелестных эпитетов.

Потому что одежда и внешний вид — один из главных маркеров для идентификации друг друга людьми разных поколений.

Погоди, какая пенсия?

Бэби-бумеры, приверженцы больших целей и задач, активной вовлеченности молодежи в жизнь страны. Они поднимали целину, строили БАМ, гидроэлектростанции, космодромы и города. Представители этого поколения сейчас находятся в стране у власти, многие из них занимают ключевые посты в крупных корпорациях.

Эти люди ломают сложившееся представления о спокойной и тихой старости. «Они говорят: "Погоди, погоди какая пенсия? Столько классных задач! "» — говорит Никонов.

Им нужно, чтобы одежда была соразмерна возрасту, но не старила, а подчеркивала их приверженность духу и идеям молодости и имела четкие гендерные отличия.

Поколению «X» важно быть нестандартными, отличающимися, свободными. Дети очень занятых родителей, они привыкли решать проблемы сами.

Ключевым условием их формирования был дефицит. Сейчас они стремятся удивить, создать свой стиль, стать обладателем брендовой одежды.

У них лояльное отношение к стилю унисекс, но все же вряд ли будут экспериментировать с платьями для мужчин. А вот следующие за ними поколения совсем иначе относятся к внешнему виду.

Реальный мир переходит в игры

Миллениалы родились в XX веке, а окончили школу в новом тысячелетии. Это современники пришедшего в Россию гипервыбора, а еще глобальных вызовов: социальное неравенство, терроризм, военная напряженность.

Они трепетно относятся ко времени и деньгам, и не хотят разбрасываться ими ради брендовых шмоток. Главное для этих людей — удобство и простота ухода за вещью. Но и им не чуждо понятие стиля, они также следят за модой.

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Хоумлэндеры, Z или зумеры — нынешние подростки, воспитанные в стремительно меняющейся реальности.

Для них важен стиль и ухоженность. И это прерогатива не только девушек.

Кумиры их поколения, в числе прочих, — исполнители K-POP, где мужчины часто выходят к поклонникам при макияже и маникюре.

И если миллениалы были первооткрывателями сетевого общения, то зумеры родились с «планшетом в руках». Для них почти не существует границ между виртуальным и реальным миром. И это тоже отражается на внешнем виде.

«Например, коллекция одежды, созданная по мотивам персонажей компьютерных игр. То есть не только реальный мир переходит в игры, но и они переходят в реальный мир», — приводит пример Никонов.

Папа, мне нужен лонгслив

Редкие мужчины старшего поколения смогут отличить толстовку от худи и худи от свитшота. «В моем понимании все вот эти с капюшонами и карманами называются толстовками», — замечает Никонов. Но стоит иксам задать соответствующий вопрос своим сыновьям, как те с удовольствием проведут ликбез по теме.

Толстовка — одежда с капюшоном спортивного стиля и свободного кроя. Худи — почти толстовка, но с одним накладным карманом спереди. Худи немыслим без капюшона, потому что без него это уже свитшот.

Поколению Х и бэби-бумерам непонятно, почему их ребенок требует, чтобы они научились отличать, например, свитшот и бомбера. Для них важны удобство или статусность вещи.

Слово «лонгслив» для некоторых иксов вообще ассоциируется с кнопкой долгого смыва для унитаза, и поэтому их вводит в кратковременный ступор требование ребенка: «Папа, мне нужен лонгслив».

Лонгслив — футболка с длинным рукавом, а бомбер — верхняя одежда, это курточка с резинками на запястьях.

Представители старших возрастов, порой даже пристально разглядывая прохожего на улице, не могут сразу определить — мальчик перед ними или девочка. А иногда теряются, глядя на одежду, пришедшую из «виртуального» мира. Они не всегда понимают, о чем разговаривать с таким человеком. Особенно четко это проявляется в профессиональной сфере.

Абсолютно разные истории

Бумеры и иксы — приверженцы постулата, что хороший работник должен быть постоянно занят, и более того, быть готовым к труду в любую минуту. Они однозначно положительно оценят девушку в деловом костюме, но если ее волосы будут иметь изумрудный или сапфировый оттенок, то это испортит первое впечатление.

Очень ухоженного парня с маникюром, внешность которого отдает девичьей красотой, они назовут смазливым, но потребуют доказательств того, что он еще и неглуп.

«Мое поколение никогда не говорило, что он смазливый, но умный. Для нас это были абсолютно разные истории», — вспоминает руководитель проекта.

Но как бы остро не проявлялась ситуация, и каким бы нелепым не казался внешний вид молодых людей, нужно помнить, что конфликт отцов и детей существовала всегда, отмечает социолог.

Просто сейчас из-за быстрых изменений в мире конфликт поколений проявляется ярче. Стоит подождать десяток лет, и общество начнет изучать вопрос — почему зумер, оглядывая подростка в непривычной одежде и слыша его речь, морщится и достает из памяти весь запас нелитературных выражений.