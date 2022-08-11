Кадры в сфере добычи сырья в Сибири стали дефицитными

Работодатели в сфере добычи полезных ископаемых в Сибири столкнулись с острым дефицитом кадров. На одну вакансию приходится «половина» кандидата, сообщила Sibnet.ru руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Лилия Эсауленко.

Еще год назад из-за пандемии работодатели в России столкнулись с острой нехваткой водителей, грузчиков, дворников, строителей. Ожидаемо востребованными были IT-специалисты и медики. И эти тенденции не изменились. В этих направлениях число вакансий превышает количество кандидатов, которые ищут работу.

«Но в этом году в число остро-дефицитных попала сфера добычи сырья», — отметила Эсауленко.

Если в июле прошлого года на одну вакансию в добывающей отрасли приходилось два потенциальных кандидата, добавила она. Это очень мало, а сейчас этот показатель сократился до значения 0,5 резюме на вакансию, то есть уменьшился в четыре раза.

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«Больше предложений, чем весной, опубликовали также компании, работающие в сферах развлечений, туризма, общепита, продаж, банковского дела», — добавила региональный представитель Авито Работы в Сибири Екатерина Салостий.

Активно ищут сотрудников работодатели также в сферах в администрировании, в индустрии красоты, области управления персоналом и в рекламном бизнесе.