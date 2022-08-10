Женщина в Дивногорске погибла за час до дня рождения на съемках клипа

Женщина перед наступлением дня рождения решила снять клип на смотровой площадке набережной Дивногорска Красноярского края. Она сорвалась с высоты и погибла, сообщает СУ СК РФ по региону.

Пьяная 23-летняя девушка около 23.00 с подругой приехала на смотровую площадку набережной Дивногорска для съемки любительского видеоклипа.

Во время съемок она перелезла через перила ограждения смотровой площадки. Девушка снимала кадры с черными крыльями за спиной, изобразила прыжок, но не удержавшись, упала вниз с четырехметровой высоты.

Клип девушка снимала в честь дня рождения, который должен был начаться через час, сообщают местные СМИ. Следователи проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.