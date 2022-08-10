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Женщина в Дивногорске погибла за час до дня рождения на съемках клипа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Женщина перед наступлением дня рождения решила снять клип на смотровой площадке набережной Дивногорска Красноярского края. Она сорвалась с высоты и погибла, сообщает СУ СК РФ по региону.

Пьяная 23-летняя девушка около 23.00 с подругой приехала на смотровую площадку набережной Дивногорска для съемки любительского видеоклипа.

Во время съемок она перелезла через перила ограждения смотровой площадки. Девушка снимала кадры с черными крыльями за спиной, изобразила прыжок, но не удержавшись, упала вниз с четырехметровой высоты.

Клип девушка снимала в честь дня рождения, который должен был начаться через час, сообщают местные СМИ. Следователи проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.

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fireworker

Цитата(ponhik78 @ 9.8.2022, 23:10) Он туда не достанет.

shatlnk

демократия по Американски:1. США всегда правы, т.к. являются распостранителями демократии.2. если США...

KrisJunior

Ну так зачем выводы делаешь тогда?

turan601

да пускай даже европейцы жрать друг друга начнут, мне по барабану, меня беспокоит что у нас творится