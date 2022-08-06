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Российский программист воссоздал внешность Джека Потрошителя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © t.me/denissexy

Российский разработчик Денис Ширяев с помощью нейросети StyleGan воссоздал фотопортрет криминальной фигуры XIX века Джека Потрошителя, полученное изображение он опубликовал в своем телеграм-канале.

За основу Ширяев взял теорию, согласно которой серийным убийцей был немецкий торговый моряк Карл Фейгенбаум. Сохранились его архивные описания. Программист загрузил полученный фоторобот в нейросеть, которая смогла воссоздать реалистичную трехмерную модель лица.

Фейгенбаум был казнен в Нью-Йорке за убийство своей квартирной хозяйки на Манхэттене в 1896 году, через восемь лет после зловещих убийств в Лондоне. Перед этим он признался своему адвокату в страсти убивать и калечить женщин.

«Мог ли так выглядеть Джек Потрошитель? Да кто уже ответит, зато забавный эксперимент», — написал Ширяев, который уточнил, что Фейгенбаум перед задержанием работал садовником и умел обращаться с острыми предметами.

Джек Потрошитель — серийный убийца, который совершил в Лондоне не менее пяти убийств женщин в 1888 году. Он нападал на женщин, перерезал им горло, вскрывал брюшную полость и извлекал органы. Его личность остается загадкой.

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corrector

Цензура, отсутствие гласности, нет плюрализма мнений, запрет на инакомыслиеНа западе сейчас так,...

scrubs2009

Да кто вы такие чтобы призывать, указывать, угрожать... ваше место у параши

TehN1k

Окраинцы стали хуже цыган Наглости нет предела!

Nik3316

я один хренею от наглости товарища Зе?))))