Российский программист воссоздал внешность Джека Потрошителя

Российский разработчик Денис Ширяев с помощью нейросети StyleGan воссоздал фотопортрет криминальной фигуры XIX века Джека Потрошителя, полученное изображение он опубликовал в своем телеграм-канале.

За основу Ширяев взял теорию, согласно которой серийным убийцей был немецкий торговый моряк Карл Фейгенбаум. Сохранились его архивные описания. Программист загрузил полученный фоторобот в нейросеть, которая смогла воссоздать реалистичную трехмерную модель лица.

Фейгенбаум был казнен в Нью-Йорке за убийство своей квартирной хозяйки на Манхэттене в 1896 году, через восемь лет после зловещих убийств в Лондоне. Перед этим он признался своему адвокату в страсти убивать и калечить женщин.

«Мог ли так выглядеть Джек Потрошитель? Да кто уже ответит, зато забавный эксперимент», — написал Ширяев, который уточнил, что Фейгенбаум перед задержанием работал садовником и умел обращаться с острыми предметами.

Джек Потрошитель — серийный убийца, который совершил в Лондоне не менее пяти убийств женщин в 1888 году. Он нападал на женщин, перерезал им горло, вскрывал брюшную полость и извлекал органы. Его личность остается загадкой.