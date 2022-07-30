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Чита ввела режим ЧС из-за паводка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба МЧС РФ

Администрация Читы ввела режим чрезвычайной ситуации для устранения последствий дождевого паводка, сообщается в ее официальном телеграм-канале.

Приведен в готовность оперативный штаб по ликвидации ЧС, развернуты четыре пункта временного размещения населения, будет организована работа комиссий по оценке ущерба.

На федеральной трассе «Амур» ограничено движение для грузовиков и автобусов из-за подтоплений. Водителям рекомендуют объезжать участок региональной дорогой «Обход города Читы».

При этом движение легкового транспорта осуществляется в штатном режиме, отмечается в сообщении администрации. Специальные службы контролируют ситуацию.

По данным синоптиков на 30 июля, за сутки уровень воды в реке Чита поднялся на 141 сантиметр, максимальный уровень составил 359 сантиметров.

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ЧП #Стихии #Забайкалье
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Топ комментариев

Asd10

Хм... Польские учёные... А мне кажется, что человеки являются инвазивным и чужеродным видом для биосферы...

pepelmetal

То есть и те и другие себя с обезьянами сравнивают? Самокритично

korvinsS

По поводу человеков полностью согласен так загадить свой дом это я даже не знаю как это назвать.

Удавиков

ну да, прогрессивный налог для десяти тысяч богатеев не приняли, а с простых людей всё стригут и стригут...