Чита ввела режим ЧС из-за паводка

Администрация Читы ввела режим чрезвычайной ситуации для устранения последствий дождевого паводка, сообщается в ее официальном телеграм-канале.

Приведен в готовность оперативный штаб по ликвидации ЧС, развернуты четыре пункта временного размещения населения, будет организована работа комиссий по оценке ущерба.

На федеральной трассе «Амур» ограничено движение для грузовиков и автобусов из-за подтоплений. Водителям рекомендуют объезжать участок региональной дорогой «Обход города Читы».

При этом движение легкового транспорта осуществляется в штатном режиме, отмечается в сообщении администрации. Специальные службы контролируют ситуацию.

По данным синоптиков на 30 июля, за сутки уровень воды в реке Чита поднялся на 141 сантиметр, максимальный уровень составил 359 сантиметров.