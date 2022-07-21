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Дачникам разрешили разводить кур и кроликов на своих участках

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Владельцы дачных участков получили законное право разводить на них кур и кроликов, вступил в силу соответствующий закон.

«Можно выращивать кур и кроликов для себя, не в целях коммерческой деятельности, если вы соблюдаете земельное законодательство, не мешаете соседям и выполняете все необходимые гигиенические требования», — пояснил «Российской газете» суть закона депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Иными словами, обязательным условием для разведения кроликов и кур является соблюдение ветеринарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, отметил депутат.

А вот держать на дачном участке собачий питомник закон запрещает, сказал Чаплин. Для того чтобы на дачном участке поставить ульи, потребуется согласование с общим собранием, добавил он.

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