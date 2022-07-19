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Новый штамм коронавируса «Кентавр» проник в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Врачи выявили в Москве пять заболевших подвидом COVID-19 «Кентавр», сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Забор материала датирован июлем. Материал отобран в Москве. У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет», — говорится в сообщении.

BA.2.75 «Кентавр» — новый подвид штамма коронавируса «омикрон». Данная мутация коронавируса была впервые обнаружена в Индии. В настоящее время она проникла минимум в десять стран, включая Нидерланды, Австралию, Германию, Великобританию, США и Канаду.

Заболеваемость коронавирусом в России в настоящее время растет. По данным оперштаба, на прошлой неделе показатель заболеваемости увеличился на 30%. При этом, по оценке Роспотребнадзора, ситуация с коронавирусом в стране остается стабильной.

За последние сутки число госпитализаций россиян с коронавирусом достигло 1337 человек, что на 132,5% больше по сравнению с днем ранее. Всего выявлено 4,2 тысячи новых случаев заражения COVID-19.

Тема: Коронакризис
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Алекс555

Практически воюют не украина а западный альянс с камандующим сэр США. Украина так,пушечное мясо.

D762

С кем договариваться Россия будет? им приказ был дан - до Последнего украинца... так мы подождём!

М. Алейников

Интересно сколько в месяц тратится на Путина что он считает что 11 908 рублей считается границей бедности....

mosquito__2010

Кулеба просто Находка в качестве могильщика Украинской государственности.