Как быстрее погасить кредитку?

Россияне оценили удобство кредитных карт. Но некоторые переоценили и оказались в вечных заложниках у банков. Как правильно гасить кредитки, чтобы иметь запас денег и быстро избавляться от долгов?

В июне 2022 года было выдано 1,66 миллиона кредитных карт с общим кредитным лимитом 114,69 миллиарда рублей, сообщает Объединенное Кредитного Бюро. При этом количество и объемы лимитов новых кредитных карт выросли по сравнению с маем на 14%.

Банки все более активно привлекают новых держателей кредитных карт — увеличивают льготные периоды, подключают различные партнерские программы (начисление миль, баллов и многое другое). И клиенты тратят с кредиток все больше и больше, выбирая деньги полностью и даже уходя в минус.

Число просроченных контрактов по кредиткам достигло 5,8 миллиона рублей, то есть в дефолт уходит каждая 17 кредитная карта.

Можно ли быстро погасить такие незаметно возникшие задолженности и вернуться к привычной норме трат? Существует несколько способов.

Способы гашения кредитки

При наличии большой задолженности банк требует оплачивать минимальный платеж, чтобы не допустить просрочки по карте. Он включает в себя процент за использование денег, страхование и минимальную сумму погашения.

«Важно помнить, что процент по кредитной карте в случае минимальных платежей весьма высок и разные банки рассчитывают сумму к погашению разбивая ее на 36-60 месяцев», — сказал Sibnet.ru финансовый директор «КПК Капитал Регионов» Игорь Бутаков.

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В этом случае необходимо вносить минимальный платеж и некую часть сверху, например, 5-10%, это позволит за 1-1,5 года загасить кредитную карту в полном объеме, так как минимальный платеж будет каждый месяц уменьшаться, а сумма погашения основного долга увеличиваться.

Еще один вариант — реструктуризация задолженности по кредитной карте в кредит. Тогда банк забирает кредитную карту, гасит задолженность по ней кредитом, а клиент гасит кредит ежемесячными платежами.

Это выгоднее, так как процент по кредиту чаще значительно ниже, чем по кредитной карте. Для этого необходимо написать в банк заявление о реструктуризации задолженности по карте.

Третий вариант — взять кредит в другом банке для погашения задолженности. Принцип схож с предыдущим, только у заемщика есть право выбирать банки и условия кредитования, что позволяет снизить процент по кредиту и сумму переплат, отметил Бутаков.

Также можно попробовать занять деньги у знакомых на договорных условиях без процентов. Или же найти дополнительный доход, или хотя бы продать ненужные вещи, гася суммами с продажи только кредитную карту.

При этом стоит пересмотреть свои затраты, постараться их сократить, начать вести бюджет, чтобы увидеть ту самую «черную» дыру, куда и уходят все деньги.

Если кредиток несколько

Есть две основные схемы выплаты кредитов или закрытия кредитных карт. Один называют методом снежного кома. Сначала надо выплачивать самые маленькие долги, а потом идти по нарастающей к большим задолженностям. Главный плюс этого метода в том, что человек психологически чувствует, как постепенно справляется с проблемой.

Сначала надо составить список всех долгов от наименьшего к наибольшему независимо от процентной ставки. И далее платить по плану:

Сделать минимальные платежи по всем долгам, кроме самого маленького. Заплатить как можно больше по самому маленькому долгу. После выплаты одного кредита направить средства, которыми его закрывали, на платеж по следующему в очереди долгу.



Второй вариант — метод лавины. Он менее комфортный психологически, но более выгодный финансово. Сначала надо выплачивать кредит с самой высокой процентной ставкой независимо от размера задолженности, а потом двигаться по убывающей:

Делать минимальные платежи по всем долгам, кроме кредита с наибольшей ставкой. На кредит с наибольшей ставкой платить как можно больше в зависимости от возможностей. После выплаты этого кредита двигаться к долгу со следующей по величине ставкой, и так пока будут не погашены все кредиты.

При этом придерживаться правила — ипотека не участвует в конкурсе на первоочередность. Ее нужно выплачивать всегда максимально дисциплинированно, несмотря ни на что.