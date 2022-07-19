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Как быстрее погасить кредитку?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Россияне оценили удобство кредитных карт. Но некоторые переоценили и оказались в вечных заложниках у банков. Как правильно гасить кредитки, чтобы иметь запас денег и быстро избавляться от долгов?

В июне 2022 года было выдано 1,66 миллиона кредитных карт с общим кредитным лимитом 114,69 миллиарда рублей, сообщает Объединенное Кредитного Бюро. При этом количество и объемы лимитов новых кредитных карт выросли по сравнению с маем на 14%. 

Банки все более активно привлекают новых держателей кредитных карт — увеличивают льготные периоды, подключают различные партнерские программы (начисление миль, баллов и многое другое). И клиенты тратят с кредиток все больше и больше, выбирая деньги полностью и даже уходя в минус. 

Число просроченных контрактов по кредиткам достигло 5,8 миллиона рублей, то есть в дефолт уходит каждая 17 кредитная карта.

Можно ли быстро погасить такие незаметно возникшие задолженности и вернуться к привычной норме трат? Существует несколько способов.

Способы гашения кредитки

При наличии большой задолженности банк требует оплачивать минимальный платеж, чтобы не допустить просрочки по карте. Он включает в себя процент за использование денег, страхование и минимальную сумму погашения.

«Важно помнить, что процент по кредитной карте в случае минимальных платежей весьма высок и разные банки рассчитывают сумму к погашению разбивая ее на 36-60 месяцев», — сказал Sibnet.ru финансовый директор «КПК Капитал Регионов» Игорь Бутаков.

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В этом случае необходимо вносить минимальный платеж и некую часть сверху, например, 5-10%, это позволит за 1-1,5 года загасить кредитную карту в полном объеме, так как минимальный платеж будет каждый месяц уменьшаться, а сумма погашения основного долга увеличиваться.

Еще один вариант — реструктуризация задолженности по кредитной карте в кредит. Тогда банк забирает кредитную карту, гасит задолженность по ней кредитом, а клиент гасит кредит ежемесячными платежами.

Это выгоднее, так как процент по кредиту чаще значительно ниже, чем по кредитной карте. Для этого необходимо написать в банк заявление о реструктуризации задолженности по карте.

Третий вариант — взять кредит в другом банке для погашения задолженности. Принцип схож с предыдущим, только у заемщика есть право выбирать банки и условия кредитования, что позволяет снизить процент по кредиту и сумму переплат, отметил Бутаков.

Также можно попробовать занять деньги у знакомых на договорных условиях без процентов. Или же найти дополнительный доход, или хотя бы продать ненужные вещи, гася суммами с продажи только кредитную карту.

При этом стоит пересмотреть свои затраты, постараться их сократить, начать вести бюджет, чтобы увидеть ту самую «черную» дыру, куда и уходят все деньги.

Если кредиток несколько

Есть две основные схемы выплаты кредитов или закрытия кредитных карт. Один называют методом снежного кома. Сначала надо выплачивать самые маленькие долги, а потом идти по нарастающей к большим задолженностям. Главный плюс этого метода в том, что человек психологически чувствует, как постепенно справляется с проблемой. 

Сначала надо составить список всех долгов от наименьшего к наибольшему независимо от процентной ставки. И далее платить по плану:

  1. Сделать минимальные платежи по всем долгам, кроме самого маленького.
  2. Заплатить как можно больше по самому маленькому долгу.
  3. После выплаты одного кредита направить средства, которыми его закрывали, на платеж по следующему в очереди долгу. 


Второй вариант — метод лавины. Он менее комфортный психологически, но более выгодный финансово. Сначала надо выплачивать кредит с самой высокой процентной ставкой независимо от размера задолженности, а потом двигаться по убывающей:

  1. Делать минимальные платежи по всем долгам, кроме кредита с наибольшей ставкой.
  2. На кредит с наибольшей ставкой платить как можно больше в зависимости от возможностей.
  3. После выплаты этого кредита двигаться к долгу со следующей по величине ставкой, и так пока будут не погашены все кредиты.

При этом придерживаться правила — ипотека не участвует в конкурсе на первоочередность. Ее нужно выплачивать всегда максимально дисциплинированно, несмотря ни на что. 

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