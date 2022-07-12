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Realme представила флагманский смартфон GT2 Explorer Master Edition

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Realme

Компания Realme представила новый смартфон GT2 Explorer Master Edition, оснащенный флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

GT2 Explorer Master Edition стал первым в мире смартфоном, использующим оперативную память LPDDR5X. Флагманский чип сочетается с 8 или 12 Гб оперативной памяти и 128 или 256 Гб встроенной.

Устройство получило 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц. Особенностью смартфона стали потайные клавиши в торцах устройства для мобильных игроков.

Аккумулятор емкостью 5 тысяч мАч поддерживает быструю зарядку 100 Вт, которая может заряжать батарею до 100% за 25 минут. Основной модуль камер включает объектив разрешением 50 МП с оптической стабилизацией, широкоугольный объектив и макрообъектив.

В качестве программной начинки используется операционная система Android 12 с фирменной графической оболочкой Realme UI 3.0. На первом этапе продаж Realme GT2 Explorer Master Edition будет доступен только в Китае, стоимость начальной комплектации составит 520 долларов.

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Топ комментариев

GammiPluh

А он не хочет уменьшения населения Польши до 2 млн?)

volmen

Пшеки всё надеяться на реванш, как сказа дедушка Ленин ещё сто лет назад "... политические проститутки".

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чет призывом к геноциду попахивает

kygear

Чубайс с сотоварищами уже часть работы выполнили.