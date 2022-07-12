НАВЕРХ
Актуальная тема
Раскопали в Сибири
Актуальная тема
Раскопали в Сибири
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Археологи покажут петроглифы и древнюю церковь в виртуальном туре

Источник:
Sibnet.ru
305 0
Фото: © Институт археологии и этнографии СО РАН

Зашиверскую церковь и Казымский острог в Новосибирской области, а также осмотреть древние каменные изваяния теперь можно из любой точки мира, посетитель может самостоятельно выбрать время года, в котором он хотел бы совершить виртуальную музейную прогулку, сообщает Институт археологии и этнографии СО РАН.

Историко-архитектурный музей под открытым небом — подразделение Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. На территории музея представлены исторические постройки и крупные археологические артефакты, собранные в ходе спасательных экспедиций сотрудников института.

Центральный экспонат — Спасская церковь из исчезнувшего заполярного города Зашиверска, располагавшего на территории современной Якутии. Это одна из старейших сохранившихся деревянных церквей Сибири (1700 года постройки), поэтому ее посещение ограничено с целью сохранения уникального здания. В виртуальном туре можно не только зайти внутрь храма, но и прослушать краткую экскурсию историков.

Другая новинка тура — 3D-модели каменных изваяний и плит с петроглифами, хранящихся в музее. Археологическая коллекция под открытым небом насчитывает почти сотню экспонатов, осмотреть которые за один визит непросто.

В цифровой версии музея можно детально изучить самые интересные экспонаты, например, причудливые стелы окуневской археологической культуры, загадочные оленные камни и скульптурные изваяния, которые оставили после себя древние тюрки Алтая и Тувы.

Тема: Раскопали в Сибири
Каменную подвеску возрастом 25 тысяч лет нашли в Хакасии
Археологи нашли погребальную маску в Хакасии
Кто такой денисовец и почему он «переписал» эволюцию
Древнюю костяную пластину с рисунком охоты нашли в Хакасии
смотреть все
Жизнь #История #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Появился свежий список «запрещенных» в России артистов
Лавров отреагировал на «бойкот» на саммите G20
Путин назвал «побочный эффект» спецоперации на Украине
Песков объяснил угрожающие слова Путина об Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Армия Украины получила задачу отвоевать юг страны
Путин упростил получение российского гражданства украинцам
Россия изменит порядок расчетов за стратегическое сырье
«АвтоВАЗ» представил упрощенную Lada Granta Cross Classic
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

GammiPluh

А он не хочет уменьшения населения Польши до 2 млн?)

volmen

Пшеки всё надеяться на реванш, как сказа дедушка Ленин ещё сто лет назад "... политические проститутки".

Home Sapiens

чет призывом к геноциду попахивает

nifnif

повылезали старые бзд... после 60 на пенсию и сидеть тихо сопеть в тряпочку