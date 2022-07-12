Археологи покажут петроглифы и древнюю церковь в виртуальном туре

Зашиверскую церковь и Казымский острог в Новосибирской области, а также осмотреть древние каменные изваяния теперь можно из любой точки мира, посетитель может самостоятельно выбрать время года, в котором он хотел бы совершить виртуальную музейную прогулку, сообщает Институт археологии и этнографии СО РАН.

Историко-архитектурный музей под открытым небом — подразделение Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. На территории музея представлены исторические постройки и крупные археологические артефакты, собранные в ходе спасательных экспедиций сотрудников института.

Центральный экспонат — Спасская церковь из исчезнувшего заполярного города Зашиверска, располагавшего на территории современной Якутии. Это одна из старейших сохранившихся деревянных церквей Сибири (1700 года постройки), поэтому ее посещение ограничено с целью сохранения уникального здания. В виртуальном туре можно не только зайти внутрь храма, но и прослушать краткую экскурсию историков.

Другая новинка тура — 3D-модели каменных изваяний и плит с петроглифами, хранящихся в музее. Археологическая коллекция под открытым небом насчитывает почти сотню экспонатов, осмотреть которые за один визит непросто.

В цифровой версии музея можно детально изучить самые интересные экспонаты, например, причудливые стелы окуневской археологической культуры, загадочные оленные камни и скульптурные изваяния, которые оставили после себя древние тюрки Алтая и Тувы.