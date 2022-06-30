Запад с помощью санкций пытается сделать как можно больнее большому числу обычных граждан России, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Всем же понятно, например, что запрет на использование российскими гражданами международных платежных систем — это, выражаясь юридическим языком, умышленное причинение вреда обычному российскому гражданину», — приводит ТАСС слова Медведева, сказанные им на Петербургском международном юридическом форуме.

По его мнению, «цель у этих санкций простая — сделать как можно больнее большому количеству граждан нашей страны». «Подчеркиваю: именно обычных граждан, а не руководству государства или бизнес-элите», — указал зампред Совета безопасности России.

«Видимо, базовый правовой постулат Всеобщей декларации прав человека о равенстве, по мнению некоторых стран, теперь применяется с оговоркой - за исключением граждан подсанкционных государств», — добавил Медведев.

Он отметил, что Россия не признает санкции, принятые без решений ООН. «Это яркий пример деградации международно-правового регулирования»», — подчеркнул зампред Совбеза.