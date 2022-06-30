НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев объяснил смысл реальный санкций Запада

Источник:
ТАСС
269 7
Фото: © пресс-служба Совета безопасности России

Запад с помощью санкций пытается сделать как можно больнее большому числу обычных граждан России, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Всем же понятно, например, что запрет на использование российскими гражданами международных платежных систем — это, выражаясь юридическим языком, умышленное причинение вреда обычному российскому гражданину», — приводит ТАСС слова Медведева, сказанные им на Петербургском международном юридическом форуме.

По его мнению, «цель у этих санкций простая — сделать как можно больнее большому количеству граждан нашей страны». «Подчеркиваю: именно обычных граждан, а не руководству государства или бизнес-элите», — указал зампред Совета безопасности России.

«Видимо, базовый правовой постулат Всеобщей декларации прав человека о равенстве, по мнению некоторых стран, теперь применяется с оговоркой - за исключением граждан подсанкционных государств», — добавил Медведев.

Он отметил, что Россия не признает санкции, принятые без решений ООН. «Это яркий пример деградации международно-правового регулирования»», — подчеркнул зампред Совбеза.

Тема: Санкции против России
Ретейлеры начали ввозить электронику через параллельный импорт
ЕС включит золото в седьмой пакет санкций против России
Япония ударит новыми санкциями по России
Hewlett Packard Enterprise ушла из России и Белоруссии
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Врач рассказала о продукте, защищающим зрение от падения
Российские игроки лишатся консолей Xbox
Российские операторы отключили устаревшую технологию 4G
Западные СМИ заявили о «нескольких часах» до дефолта России
Обсуждение (7)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

Максим Алейников

НАТО ведет войну против России. Так что конечно им стоит опасаться неминуемой ответки. Получат они на...

Asd10

Интересный жест... Разминируют или нет? Сколько у нас на чф десентных кораблей???)))

nicollaich

Больше всех сейчас гордится радист-матершинник.Он, наверное думает, что этот жест доброй воли-целиком...

Максим Алейников

Это ты сказал типа что знаю, но никому не скажу. Так почему не выгодно то?