Производители заявили о проблемах с говядиной в России

Российские производители говядины стали отказываться сдавать скот на убой из-за низких закупочных цен на мясокомбинатах, поскольку не хотят работать себе в убыток, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на крупных игроков рынка и мясопереработчиков.

Стоимость говядины снижается третий месяц подряд и только за последнюю неделю упала на 15%. Причиной такой динамики стал рост дешевого импорта. В 2022 году Минсельхоз для стабилизации цен разрешил ввести 200 тысяч тонн замороженной говядины с нулевой пошлиной.

Укрепление рубля дополнительно повысило выгоду импорта, и его поставки могут продолжать расти, сказал изданию глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Но импортная говядина стала значительно дешевле российской.

Зарубежные поставщики предлагают товар как минимум на четверть дешевле. По таким ценам российские фермеры продавать мясо не могут, ведь из-за роста цен на корма и другие траты у них выросли расходы, отметил один из собеседников газеты.