НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Производители заявили о проблемах с говядиной в России

Источник:
«Коммерсантъ»
311 2
Фото: © Sibnet.ru

Российские производители говядины стали отказываться сдавать скот на убой из-за низких закупочных цен на мясокомбинатах, поскольку не хотят работать себе в убыток, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на крупных игроков рынка и мясопереработчиков.

Стоимость говядины снижается третий месяц подряд и только за последнюю неделю упала на 15%. Причиной такой динамики стал рост дешевого импорта. В 2022 году Минсельхоз для стабилизации цен разрешил ввести 200 тысяч тонн замороженной говядины с нулевой пошлиной.

Укрепление рубля дополнительно повысило выгоду импорта, и его поставки могут продолжать расти, сказал изданию глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Но импортная говядина стала значительно дешевле российской.

Зарубежные поставщики предлагают товар как минимум на четверть дешевле. По таким ценам российские фермеры продавать мясо не могут, ведь из-за роста цен на корма и другие траты у них выросли расходы, отметил один из собеседников газеты.

Еще по теме
Мишустин включил новые товары в список приоритетного импорта
Минфин оценил долю нелегального пива в России
Западные страны столкнулись с дефицитом продуктов
Coca-Cola окончательно покинет Россию
смотреть все
Экономика #Продукты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Little Big выпустили клип про «Отмененное поколение»
Little Big покинули Россию
Лондон объявит Москве войну в случае казни британских наемников
Врач рассказала о продукте, защищающим зрение от падения
Обсуждение (2)
Картина дня
Премьер Италии исключил личное участие Путина в саммите G20
Сенатор пригрозил НАТО «мясорубкой» за Калининград
Банк России презентует обновленную 100-рублевую банкноту
Производители заявили о проблемах с говядиной в России
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
69
Лондон объявит Москве войну в случае казни британских наемников
51
Блинкен пообещал россиянам драматический эффект от санкций
44
Bloomberg заявило о первом с 1918 года дефолте России
39
Лавров заявил, что Запад собирает коалицию для войны с Россией
36
Little Big покинули Россию