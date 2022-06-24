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Песков усомнился, что Путин найдет время для визита к Агафье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УТ МВД по СФО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился, что глава государства Владимир Путин сможет навестить таежную отшельницу Агафью Лыкову, которая пригласила его в гости.

Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий сообщил, что таежная отшельница Агафья Лыкова написала письмо Путину с просьбой навестить ее, она постоянно молится за главу государства.

«Что касается президента, я сейчас не могу сказать, какие у него планы, будет ли у него какая-то передышка на несколько дней и если будет, то когда, поэтому точно сказать не могу», — цитирует ТАСС ответ Пескова на вопрос, не заедет ли Путин к Лыковой во время отпуска, который он предпочитает проводить в Сибири.

«Она достаточно далеко живет, и к ней добираться непросто, насколько я знаю», — представитель Кремля.

Пресс-секретарь обратил внимание на то, что «и местное население навещает Агафью Лыкову, справляется о ее здоровье, оказывает ей помощь», «губернатор проявляет заботу».

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Жизнь #О людях #Хакасия #Кузбасс
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Да,бурная молодость.Была.Земля ему пухом.

dymys

Соболезную близким. Помним-Любим-Скорбим!

goscha

Очень жаль талантливого певца и кумира моей юности!