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Tele2 ограничил повышение тарифов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сотовый оператор Tele2 пересмотрел решение о повышении безлимитных тарифов, сообщает пресс-служба Минцифры.

Ранее абоненты оператора получили сообщения о резком увеличении стоимости безлимитных тарифов. Так, один из популярных тарифов за 450 рублей должен был подорожать до 750 рублей в месяц.

Минцифры направило запрос в компанию. Согласно оперативному ответу, Tele2 пересмотрела свое решение. Она не будет повышать стоимость безлимитных тарифов более чем на 50 рублей в соответствии с действующими правилами.

Оператор объяснил свое решение о повышении тарифов желанием предложить клиентам переход на пакетный тариф, соответствующий их потреблению. По рекомендации ведомства повышение цен было пересмотрено.

«Новая цена безлимитных тарифов для тех абонентов Tele2, которые захотят сохранить тариф, будет пересмотрена на текущий индекс потребительских цен, что соответствует 50 рублям», — говорится в сообщении Минцифры.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ха ха ха ха ))). Думал хоть какое то достоинство осталось, ан нет, дно оказывается еще пробиваемо германскими...

Plaguer

А Тайвань это на минуточку Nvidia, AMD, Intel и почти всё остальное. С его потерей США становятся абсолютной...

GammiPluh

подождать они и санкции снимут, Зеленского заставят отдать все по р. Днепр... Германия экономический...

pinta666

у деда совсем крыша поехала.Гонит одно и то же 20 лет,и есть же дебилв которые верят в этот бред.