Tele2 ограничил повышение тарифов

Сотовый оператор Tele2 пересмотрел решение о повышении безлимитных тарифов, сообщает пресс-служба Минцифры.

Ранее абоненты оператора получили сообщения о резком увеличении стоимости безлимитных тарифов. Так, один из популярных тарифов за 450 рублей должен был подорожать до 750 рублей в месяц.

Минцифры направило запрос в компанию. Согласно оперативному ответу, Tele2 пересмотрела свое решение. Она не будет повышать стоимость безлимитных тарифов более чем на 50 рублей в соответствии с действующими правилами.

Оператор объяснил свое решение о повышении тарифов желанием предложить клиентам переход на пакетный тариф, соответствующий их потреблению. По рекомендации ведомства повышение цен было пересмотрено.

«Новая цена безлимитных тарифов для тех абонентов Tele2, которые захотят сохранить тариф, будет пересмотрена на текущий индекс потребительских цен, что соответствует 50 рублям», — говорится в сообщении Минцифры.