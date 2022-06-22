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Ливни на Алтае помогут улучшить состояние посевов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минсельхоз Алтайского края

Ливни, прошедшие в Алтайском крае на прошлой неделе, позволят улучшить состояние посевов сельхозкультур, пострадавших во время предшествовавшей им сильной засухи, сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Межин.

«В весенний период на всей территории края фиксировался дефицит влаги в почве. Ситуация была сложной, но не критической. С начала июня в регионе погода изменилась на дождливую. По оперативным данным сети метеостанций, установленных в хозяйствах края, в разных районах выпало от 30 до 190% месячной нормы осадков. Это дает основания полагать, что состояние посевов значительно улучшится», — цитирует министра ТАСС.

Он добавил, что пока сложно спрогнозировать, как дефицит влаги скажется на урожае сельхозкультур.

«Пока говорить о конечном урожае преждевременно — сельхозкультуры еще не прошли важные фазы развития, которые повлияют на формирование будущего сбора», — подчеркнул министр.

По данным Минсельхоза края, в мае суховей был зафиксирован практически на всей территории региона, а почвенная засуха — более чем на 50% посевных площадей в Западной и Восточной Кулунде.

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Жизнь #Гео #Алтайский край
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