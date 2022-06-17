Минцифры подтвердило заморозку проекта цифровых паспортов

Минцифры заморозило выдачу цифровых паспортов, так как есть «более насущные проблемы», заявил глава ведомства Максут Шадаев.

«Мы пока отложили этот вопрос (выдачи цифровых паспортов) в связи с тем, что сейчас есть более серьезные насущные проблемы. Надеемся, что вернемся к этому, когда их решим»,— сказал Шадаев РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.

Идея электронного паспорта гражданина России как альтернативы бумажному прорабатывалась в течение 2010-х годов, но сроки запуска проекта неоднократно переносились. В конце 2021 года МВД сообщало, что планирует начать выдавать паспорта нового образца в январе 2023 года. Пилотными площадками должны были стать Москва, Подмосковье и Татарстан.

Цифровой паспорт представляет собой смарт-карту с мобильным цифровым ID. Помимо паспортных данных он должен был содержать запись отпечатков пальцев, данные водительского удостоверения, СНИЛС и электронную подпись.

По данным Forbes, проект заморозили из-за дефицита материалов. Кроме того, оформление цифрового паспорта обходилось бы в 1 тысячу рублей, а бумажного — в 300 рублей.