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Байден заявил о «хаосе в Европе» без санкций против России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Президент США Джо Байден заявил, что при принятии решения о санкциях против России руководствовался тем, что будет лучше для его страны, кроме того, без подобных мер в Европе наступил бы хаос.

«Я президент Соединенных Штатов. Дело не в том, как я буду выживать как политик. А в том, что лучше для страны. Без шуток... Что произойдет, если самая мощная сила — НАТО — организационная структура, которую мы создали, не отреагирует на агрессию России, чьи 100 тысяч солдат перешли границу, чтобы попытаться оккупировать и уничтожить культуру целого народа», — сказал Байден в интервью AP.

На уточняющий вопрос о том, какие последствия могли быть у такого развития событий, президент США сказал, что «был бы хаос в Европе».

По его мнению, не встретив отпора, Россия продолжила бы продвигаться вглубь Европы, Китай бы укрепился в планах покорения Тайваня, а Северная Корея бы агрессивнее реализовывали свои ядерные амбиции.

США ввели первый пакет санкций против России 24 февраля, в первый день российской военной операции на Украине.

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Топ комментариев

velam

Ну бургеры они свои делают это да, а все остальное Китай, Тайвань , Корея

velam

А и ресурсы на это все у нас покупают =)

Максим Алейников

А что за проблемы? И почему из нельзя решать за счет увеличения внутреннего потребления?Похоже им нравится...

Grossmeister38rus

Без ABS , подушек безопасности тд