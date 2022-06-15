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Ростелеком запустил тариф с огромным облачным хранилищем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ростелеком и VK запустили совместный эксклюзивный интернет-тариф «Облачный», в котором ежемесячно пользователю будет добавляться 1 терабайт памяти, сообщает пресс-служба компании.

Пользователям тарифа «Облачный» доступны все привычные функции управления персональным хранилищем: можно настроить автозагрузку фото и видео со смартфона, создавать папки для совместной работы, редактировать фото и отслеживать историю файлов. 

В облаке работает функция распознавания лиц, которая определяет людей на фото, а специальные алгоритмы помогут «прочитать» документы и скриншоты. Кроме того, абоненты получают бесплатный доступ к агрегатору облаков «Диск-О:», который позволяет делать бэкапы и перемещать файлы между хранилищами в один клик.

При подключении абонентам сразу дадут 1 Тб памяти, а затем в течение года ежемесячно будут добавлять еще по терабайту — до 12 Тб.

Абоненты других интернет-тарифов Ростелекома могут как перейти на новый тарифный план, так и подключить допопцию с предоставлением до 1 Тб памяти в облаке Mail.ru. Подключить, сменить тариф или активировать опции можно в личном кабинете абонента.

В тариф «Облачный» включены домашний интернет на скорости до 500 Мбит/с и подписка видесервиса Wink. Полные условия для разных регионов доступны по ссылке

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