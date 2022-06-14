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Wink предложил видеоблогерам повышенный доход

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Ростелекома

Авторы контента будут получать весь доход от рекламы первые два месяца, пообещал видеосервис Wink.

Блоги на платформе Wink ведут уже более 400 авторов. Топ-5 блогерских каналов, включая Трум Трум и Funny Games TV, за два года собрал 25 миллионов просмотров с общей продолжительностью просмотров почти 4,5 миллиона часов.

«Мы хотим поддержать российских креативных предпринимателей, авторов полезного и развлекательного контента, и даем им возможность в течение двух месяцев получать 100% от рекламной монетизации на платформе Wink на свой счет для сохранения и развития потенциала блога», — сказал руководитель отдела закупки нелинейного контента Ростелекома Вячеслав Попов.

Подробные условия акции и политика размещения авторского контента в видеосервисе Wink доступны на сайте партнера — агентства Media Capital.

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