Путин сохранил особые меры предосторожности из-за коронавируса

Особые меры предосторожности из-за распространения коронавируса в отношении президента Владимира Путина сохранены, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока у нас действуют особые меры предосторожности и, конечно, особые меры в отношении главы государства. И собственно в Кремле, и на Старой площади, например, по-прежнему действует масочный режим», — цитирует Пескова ТАСС.

Президент России вакцинировался «Спутником V» весной 2021 года. Первый компонент вакцины он получил 23 марта, второй — 14 апреля. При этом он продолжил соблюдать все введенные меры предосторожности.

С 15 марта в Москве и Московской области отменили обязательное ношение масок. С 1 марта в России наблюдается динамичное снижение заболеваемости коронавирусом.