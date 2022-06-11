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Самый мощный смартфон Xiaomi поступил в продажу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi представила смартфоны серии Black Shark 5, флагманская модель линейки обойдется в 60 тысяч рублей.

Black Shark 5 и 5 Pro получили идентичные дисплеи по технологии AMOLED с диагональю 6,67 дюймов и поддержкой частоты обновления изображения 144 Гц, пишет портал GSMArena.

Смартфоны оснащены аккумуляторами емкостью 4650 мАч с поддержкой быстрой зарядкой мощностью 120 Вт. Благодаря этому полная зарядка батареи от нуля занимает всего 15 минут.

Флагманская модель получила самый мощный на сегодня чипсет Snapdragon 8 Gen 1, тогда как младшая — Snapdragon 870. Кроме этого, Black Shark 5 Pro оснащается быстрой оперативной памятью с тактовой частотой 6400 МГц против 5500 МГц у обычного Black Shark 5.

Black Shark 5 Pro использует 108-мегапиксельную основную камеру. В младшем устройстве установлена камера на 64 мегапикселя. Оба смартфона поставляются с предустановленной фирменной оболочкой JoyUI 13 на базе Android 12.

Стоимость Black Shark 5 Pro в максимальной модификации с 12 ГБ ОЗУ и 256 ПЗУ составляет порядка 60 тысяч рублей. При этом более простой вариант Black Shark 5 на старте продаж обойдется в 32 тысячи рублей.

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Топ комментариев

pepelmetal

Ну сейчас наукраине обкатают и сделают ещё лучше

mosquito__2010

"Арестович: Идея Украины — это врать себе и другим, потому что если сказать правду, то рухнет все.".

corrector

"Немецкое тяжелое вооружение прибудет на Украину 22 июня.." 22 го, июня... ну тупые!

mosquito__2010

Эта американская истеричка под названием Президент США смешна до коликов ))). Это всё не я ! Это всё...