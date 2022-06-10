Дожди и грозы пройдут в выходные в Забайкалье

Теплая погода до 28 градусов установится в Забайкалье, ожидаются также грозы и дожди, сообщила ведущий синоптик Читинского ГМЦ Надежда Щевелева.

«В выходные дни Забайкальский край будет находиться под влиянием циклона, который определит облачную, умеренно-теплую погоду», — сообщила синоптик.

На большей территории пройдут дожди, наиболее интенсивные по западным и южным, 13 июня днем по восточным и юго-восточным районам. В дневные часы местами прогремят грозы, ветер восточной четверти умеренный, при грозах с порывами до 15-18 метров в секунду.

Преобладающая температура ночью составит 7-12 градусов тепла, температура днем — 18-23 градусов тепла. 13 июня будет по западным, центральным и южным районам 23-28 градусов тепла.