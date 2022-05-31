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Россиянам расширили пределы самообороны

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Состояние самообороны наступает уже после проникновения преступников в дом, разъясняется в постановлении пленума Верховного суда России.

Сейчас к преступлениям, при которых может применяться самооборона, относятся побои, грабеж и другие посягательства, связанные с насилием. Однако если злоумышленники просто вломились в дом, самооборона гражданина могла закончиться для него уголовным делом.

Теперь Верховный суд дополнил список «незаконным проникновением в жилище против воли проживающего в нем лица, не сопряженным с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица».

Необходимая самооборона также наступает при наличии реальной угрозы вне контекста проникновения в жилище — например, преступник «высказывает угрозу немедленного применения насилия», а оборонявшийся имеет основания опасаться осуществления этой угрозы.

Все сомнения в превышении пределов самозащиты суды должны трактовать в пользу обвиняемого, отмечается в постановлении. Разъяснениями Верховного суда руководствуются остальные судьи при рассмотрении дел.

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