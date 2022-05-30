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По 50 или 80: каким будет курс доллара летом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Российский финансовый рынок застыл в неустойчивом равновесии. Рубль после обвала укрепился настолько, что власти заговорили о необходимости его ослабления. Куда качнется маятник и каким будет курс доллара летом?

«В июне и во втором полугодии на курс рубля к доллару и евро будут, прежде всего, влиять следующие факторы: отмена бюджетного правила, геополитическая обстановка, динамика цен на нефть, темпы инфляции в России, а также решения по процентным ставкам Банка России», — приводит МК слова ведущего аналитика «Фридом Финанс» Натальи Мильчаковой.

Летом курс доллара будет находиться в коридоре 55-65 рублей, а евро — в диапазоне 60-65 рублей, считает аналитик. 

Основатель консалтинговой компании «DS Consulting» Денис Саляхутдинов меньше верит в устойчивость рубля. «Мы прошли минимальные значения для доллара и евро в мае, и дальше будет происходить постепенный откат к 65-70 за евро и 62-70 за единицу американской валюты», — отметил он.

По его словам, комфортный уровень доллара, который устроил бы финансовые власти, находится в диапазоне 75-80 рублей. Поэтому официальная политика летом будет направлена на ослабление российской валюты.

Чем плох крепкий рубль

Для российской экспортно-ориентированной экономики укрепление рубля — это большая проблема, считает руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых. «Сейчас экспорт в физическом выражении мог снизиться, выручку конвертировать приходится по невыгодному курсу, а издержки внутри страны растут», — цитирует ее РБК.

С ней солидарен директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Слабый доллар бьет не только по экспортерам, но и по бюджету, отметил он.

По его словам, если раньше экспортеры меняли условные 100 долларов за одну сумму, то сейчас из-за падения курса эта сумма в рублях ощутимо снизилась. Поэтому будет меньше налоговых поступлений в бюджет. «Банк России начнет постепенно поднимать курс доллара различными способами», — уверен Остапкович.

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Топ комментариев

nicollaich

«Вместо того чтобы раздавать деньги другим странам, используйте их для укрепления наших школ», — написал...

-Керя-

Это придётся Зеленскому спрашивать выше разрешения. Вряд ли он принимает решения сам...

Nik3316

ты сравниваешь пешку с ферзем... возможно все, но возможности разные

Alhazred

Таких независимых наблюдателей как турки и даром не нать.