Неустойчивая погода ожидается в Забайкалье на неделе

Небольшие дожди пройдут в Забайкальском крае в начале недели, в первые дни июня в регионе будет тепло до 26 градусов, сообщила ведущий синоптик Читинского ГМЦ Надежда Щевелева.

«В течение недели ожидается неустойчивая погода. Небольшой дождь в начале недели пройдет, преимущественно, по северным и восточным районам. В середине недели с повышением температур воздуха в дневные часы по западным и центральным районам дожди будут иметь кратковременный характер», — сообщила синоптик.

В пятницу при влиянии циклона дожди пройдут вновь в большинстве районов Забайкальского края. Температура воздуха в ночные часы составит 1-6 градусов.

Днем воздух постепенно прогреется от 16-21 градуса во вторник до 21-26 градусов в четверг. В пятницу температура днем в большинстве районов будет преобладать 18-23 градуса. Ветер умеренный, 31 мая днем в отдельных районах с порывами до 15-18 метров в секунду.