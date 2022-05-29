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Страны Восточной и Западной Европы рассорились из‑за России

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Страны-члены Центросоюза все больше и больше разделяются в вопросах, касающихся конфликта на Украины, и введения санкций против России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе.

Разногласия проявляются везде: по поводу того, какое вооружение отправить Украине, имеют ли смысл переговоры с президентом Владимиром Путиным, какие условия должен принять Киев в рамках будущего мирного соглашения, уточняет агентство, приводит РБК материал Bloomberg.

По данным издания, разделение в основном происходит между странами Восточной и Западной Европы. ЕС удалось решить спорные вопросы во время подготовки первых пяти санкционных пакетов. Но при работе над шестым им становится все сложнее и сложнее достигать соглашения — слишком велик ущерб от санкций.

Но даже если пакет все же согласуют, сила его давления на российскую экономику была ослаблена некоторыми уступками. Так, предлагаемые периоды отказа от российских энергоносителей были продлены, а пункт о запрете танкерных перевозок российской нефти по всему миру был исключен под давлением Греции.

Санкции пока не уязвляют наиболее чувствительное место России — энергетический сектор. Кроме отказа Венгрии одобрить эмбарго на российскую нефть, страны ЕС «уступают российским требованиям о плате за газ в рублях», отмечает издание.

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