Студент НГТУ разработал макет бионического протеза кисти

Магистрант НГТУ Вячеслав Костров разработал макет бионического протеза, который в будущем позволит вернуть функциональность утраченной верхней конечности, что даст возможность людям с ампутацией или аплазией кисти жить полноценной жизнью, сообщает пресс-служба вуза.

«Особенностью разработки является модульная конструкция, которая позволяет унифицировать базовые модули протеза, например, пальцы, систему управления, датчики. При помощи базовых модулей можно изготовить протез с требуемыми для конкретного человека функциями.

На данном этапе разработки протез может осуществлять до 30 типов схватов и жестов. Также сейчас реализуется уникальная автоматическая система калибровки датчиков, которая позволит настраивать протез без вмешательства пользователя.

«В гильзе находится группа датчиков, которые располагаются на участках с активными мышцами руки. По сути, управление протезом осуществляется за счет ассоциации какого-либо жеста кисти с сокращением определенной группы мышц», — рассказал Костров.

Число жестов и схватов ограничено только способом управления и количеством датчиков. Стоить отметить, что бионический протез не вернет полный функционал руки, но при ежедневных тренировках и постоянном использовании можно выполнять все базовые задачи: открывать двери, водить автомобиль, пользоваться компьютером, держать любые предметы и так далее.