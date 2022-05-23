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СМИ узнали о новом российском названии McDonald’s

Источник:
«Известия»
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Фото: JeepersMedia / Attribution License

Сеть ресторанов McDonald’s в России получит новое название. Это будут две латинские буквы Mс, при этом M может остаться фирменной, рассказал «Известиям» источник на ресторанном рынке.

По его словам, в разработке проекта принимала участие материнская компания. Источник добавил, что меню в ресторанах концептуально не изменится. Названия блюд могут быть максимально приближены к классическому меню McDonald’s.

Сама компания McDonald’s официально не подтвердила информацию о новом бренде.

Источник подчеркнул, что, судя по сделке, у американской компании есть опцион — через несколько лет она сможет выкупить свои активы обратно.

McDonald's продаст свой бизнес в России партнеру из Сибири Александру Говору, нефтянику из Новокузнецка. Предприниматель купит все ресторанное портфолио сети.

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