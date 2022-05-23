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Хорошая погода погостит в Забайкалье до пятницы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Теплая и сухая погода до 29 градусов порадует забайкальцев до пятницы, а затем погода ухудшится и пройдут дожди, сообщила ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Читинского ГМЦ Надежда Щевелева.

В первой половине недели при малооблачной погоде преобладающие ночные температуры составят 0-5 градусов тепла. Днем воздух постепенно прогреется от 19-24 градусов во вторник до 24-29 градусов в четверг.

В пятницу начнется ухудшение погоды. По северным и восточным районам пройдут дожди, температура днем составит 10-15 градусов.

На остальной территории края без существенных осадков, температурный фон днем понизится до 18-23 градуса, температура ночью при увеличении облачности составит 6-11 градусов. Ветер будет умеренный, днем в отдельных районах с порывами до 15-17 метров в секунду.

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Топ комментариев

Asd10

Че, правда мы никогда не будем вместе??? Пойду в церковь, свечку к иконе святого Владимира поставлю!!!)))

pkv84

Мда...что президент у них в маразме глубоком,что госсекретарь умом не блещет...интересно,кто же этих...

Asd10

Разрыв шаблона провоцируешь? Не гуманный способ ведения дискуссии😄

Asd10

Он много чего говорит. Что прикажут, то и говорит. Служба такая. Ты штоле не знал, наивный?