Хорошая погода погостит в Забайкалье до пятницы

Теплая и сухая погода до 29 градусов порадует забайкальцев до пятницы, а затем погода ухудшится и пройдут дожди, сообщила ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Читинского ГМЦ Надежда Щевелева.

В первой половине недели при малооблачной погоде преобладающие ночные температуры составят 0-5 градусов тепла. Днем воздух постепенно прогреется от 19-24 градусов во вторник до 24-29 градусов в четверг.

В пятницу начнется ухудшение погоды. По северным и восточным районам пройдут дожди, температура днем составит 10-15 градусов.

На остальной территории края без существенных осадков, температурный фон днем понизится до 18-23 градуса, температура ночью при увеличении облачности составит 6-11 градусов. Ветер будет умеренный, днем в отдельных районах с порывами до 15-17 метров в секунду.