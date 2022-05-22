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Блинкен пошутил про Путина строчкой из песни Тейлор Свифт

Источник:
РБК
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Фото: U.S. Department of State from United States

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед выпускниками Джорджтаунского университета, процитировал песню Тейлор Свифт, намекнув на то, что Вашингтон, возможно, не будет восстанавливать отношения с Москвой.

«На церемонии вручения дипломов в Нью-Йоркском университете выступала Тейлор Свифт. К сожалению, моя команда не позволила мне принести гитару, чтобы посвятить исполнение песни We are never ever getting back together ("Мы больше никогда не будет вместе") президенту Путину», — цитирует РБК Блинкена.

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По словам дипломата, такой шаг с его стороны был бы «недипломатичным и кринжовым».

После начала спецоперации на Украине многие западные страны, включая ЕС и США, ввели против России санкции. Под ограничения попали в том числе валютные резервы, финансовые и промышленные компании, а также высокопоставленные чиновники и военные.

В конце марта замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что отношения с западными странами сейчас хуже, чем в период холодной войны.

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Политика #Говорят о России #Мир
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