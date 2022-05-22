Блинкен пошутил про Путина строчкой из песни Тейлор Свифт

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед выпускниками Джорджтаунского университета, процитировал песню Тейлор Свифт, намекнув на то, что Вашингтон, возможно, не будет восстанавливать отношения с Москвой.

«На церемонии вручения дипломов в Нью-Йоркском университете выступала Тейлор Свифт. К сожалению, моя команда не позволила мне принести гитару, чтобы посвятить исполнение песни We are never ever getting back together ("Мы больше никогда не будет вместе") президенту Путину», — цитирует РБК Блинкена.

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По словам дипломата, такой шаг с его стороны был бы «недипломатичным и кринжовым».

После начала спецоперации на Украине многие западные страны, включая ЕС и США, ввели против России санкции. Под ограничения попали в том числе валютные резервы, финансовые и промышленные компании, а также высокопоставленные чиновники и военные.

В конце марта замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что отношения с западными странами сейчас хуже, чем в период холодной войны.