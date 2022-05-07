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Пресс-секретарем Белого дома назначена темнокожая лесбиянка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: The White House

Президент США Джо Байден назначил пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщается на сайте Белого дома. Она станет первой чернокожей женщиной и первой открытой представительницей ЛГБТ на этом посту.

«Карин не только обладает опытом, талантом и добросовестностью, необходимыми для этой сложной работы, но и продолжит задавать тон в распространении информации о работе администрации в интересах американского народа», — отметил Байден.

44-летняя Карин Жан-Пьер займет свой пост после ухода Джен Псаки, чьи полномочия закончатся 13 мая. Жан-Пьер входит в отдел по коммуникациям Белого дома, где до нынешнего назначения занимала должности первого заместителя пресс-секретаря и заместителя помощника президента.

До этого она работала в предвыборных командах. В 2008 и 2012 годах Жан-Пьер была региональным директором по юго-востоку в команде Барака Обамы. Во время выборов 2020 года она была руководителем аппарата кандидата в вице-президенты Камалы Харрис.

Также Карин Жан-Пьер работала политическим аналитиком в телерадиовещательной компании NBC и на телеканале MSNBC. О личной жизни нового пресс-секретаря известно немного — ее партнершей является журналистка Сюзанна Мальво, вместе они воспитывают дочь.

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