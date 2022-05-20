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G7 не смогла согласовать санкции в отношении российской нефти

Источник:
ТАСС
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Представители стран «Большой семерки» (G7) не смогли прийти к общему мнению по характеру потенциальных ограничений на импорт российской нефти, сообщила глава Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен.

США выдвинули предложение о введении пошлин на импорт российской нефти, чтобы ограничить доходы Москвы, сохранив при этом объем поставок энергоносителей из России. Представители европейских стран добивались введения поэтапного эмбарго, приводит ТАСС слова Йеллен

«Ничего на самом деле не выкристаллизовалось в качестве очевидной стратегии», — сказала глава Минфина США.

Предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) шестой пакет санкций против России включает проект отложенного нефтяного эмбарго: запрет на импорт сырой нефти из РФ предлагается ввести через полгода после вступления пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов - с 2023 года.

Против нефтяного эмбарго выступает Венгрия при поддержке ряда других стран, которые считают, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.

Тема: Санкции против России
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Экономика #Недра и ТЭК
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