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Алина Кабаева попала под санкции Британии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © kabaeva-alina.ru

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2000 года, председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева попала под новые санкции Великобритании вместе с родственниками Владимира Путина.

МИД Великобритании опубликовал новый список попавших под санкции граждан России, в нем 12 человек — в основном родственники и «близкие друзья» президента РФ.

В обновление списка вошли Игорь Путин (двоюродный брат президента), его сын Роман Путин, экс-жена Путина Людмила Очеретная, Юрий Шамалов (глава Газфонда и бывший зять Путина), Михаил Шеломов (сын двоюродной сестры президента), Виктор Хмарин (бизнесмен, однокурсник президента).

«Предполагается, что она (Кабаева) состоит в близких личных отношениях с Путиным», — говорится в документе. Также под санкции попала бабушка Кабаевой Анна Зацеплина.

Попавшим под санкции лицам запрещен въезд в Великобританию, а их счета в этой стране в случае обнаружения будут заморожены.

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