Энтузиаст показал возможности игрового движка Unreal Engine 5

Художник Лоренцо Драго продемонстрировал видео, созданное с помощью игрового движка Unreal Engine 5. Ролик воспроизводит реальный железнодорожный вокзал Этчу-Даймон в японской префектуре Тояма.

Невероятная детализация короткого ролика подтверждает возможность создания на Unreal Engine 5 фотореалистичных локаций. Энтузиаст отмечает, что все видимое на экране он создал самостоятельно, применив фирменную технологию освещения Lumen.

Работа заняла около месяца. Результат получился впечатляющий, некоторые пользователи отметили, что изображение на экране фактически ничем не отличается от реалистичных кадров, снятых на видеокамеру.

Автор отметил, что проект при некотором снижении можно запустить на GeForce RTX 2080 и Ryzen 7 3700X. Правда, разрешение в этом случае будет всего 1440p. Поэтому более дорогие видеокарты без особых проблем справятся с подобной картинкой.





Графический движок Unreal Engine 5 будет использоваться в таких играх, как Senua's Saga Hellblade II, Stalker 2 Heart of Chornobyl, Legend Of Ymir, ILL, A Plague Tale Requiem, Dragon Quest XII The Flames of Fate, Black Myth WuKong и Quantum Error, а также новый The Witcher.