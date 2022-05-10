Погорельцам из Омской области выделят 400 млн рублей

Пострадавшим от пожаров жителям Омской области выплатят из местных бюджетов порядка 400 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Люди, чьи дома пострадали в результате пожара, получат из районных бюджетов по 10 тысяч рублей каждому человеку, из бюджета Омска по 25 тысяч рублей каждому человеку», — уточнил губернатор Омской области Александр Бурков.

Глава региона также добавил, что сейчас готовятся региональные нормативные документы на выплаты гражданам в связи с утратой жилья, завершить эту работу планируется до 20 мая. Кроме того, каждая семья, лишившаяся жилья, получит на неотложные нужды по 50 тысяч рублей.

Всего от пожаров в регионе пострадало 114 жилых домов, в которых проживали 319 человек. Из них в пунктах временного размещения находятся 14 человек, которых обеспечили всем необходимым.