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Глава МЧС рассказал о помощи пострадавшим от пожаров в Сибири

Источник:
ТАСС
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Фото: МЧС России / CC BY 4.0

Врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что людям, которые пострадали в результате пожаров в Сибири, могут оказать помощь из федерального бюджета.

«Что касается федерального уровня, то, как правило, мы все время используем постановление правительства и оказываем такую финансовую помощь всем пострадавшим. И мы будем докладывать и в правительстве, и президенту о том, что это сделать целесообразно», — приводит ТАСС слова Чуприяна, сказал им в ходе совещания в Красноярске.

Он отметил, что сейчас стоит задача за летние месяцы решить вопрос с жильем. «Различные пути и методы есть. Когда я сейчас об этом говорю, это не значит, что это задача только губернаторов. Но это и члены правительства, куда входят разные ведомства», — добавил врио главы МЧС.

По его словам, эти вопросы нельзя решить без Минстроя, Минэнерго, министерства труда и социальной защиты, МВД и других структур, которые вмонтированы в инфраструктуру любого города и населенного пункта. Он призвал их не дожидаться указаний правительства и президента, а самостоятельно включаться в процессы восстановления.

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ЧП #Стихии #Красноярск
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