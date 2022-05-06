Жара до 26 градусов ожидается в Забайкалье

Теплая погода до 26 градусов ожидается в Забайкальском крае в субботу и воскресенье, затем немного похолодает, сообщила ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Забайкальского гидрометцентра Людмила Сидельникова.

«7-8 мая Забайкальский край будет находиться в теплой воздушной массе, погода ожидается без осадков, ветер южного направления умеренный, в дневные часы с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура ночью 3-8 градусов мороза, днем воздух прогреется до 21-26 градусов тепла», — сообщила синоптик.

9 мая по краю ожидается ухудшение погоды. В большинстве районов пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега различной интенсивности. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

Ночные температуры в основном будут положительными до 5 градусов, днем произойдет понижение температуры воздуха до 10-15 градусов. По восточным и юго-восточным районам края воздух еще успеет прогреться до 18-23 градусов. 10 мая прохладная погода сохранится, в дальнейшем ожидается ее улучшение.