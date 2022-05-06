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Жара до 26 градусов ожидается в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Теплая погода до 26 градусов ожидается в Забайкальском крае в субботу и воскресенье, затем немного похолодает, сообщила ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Забайкальского гидрометцентра Людмила Сидельникова.

«7-8 мая Забайкальский край будет находиться в теплой воздушной массе, погода ожидается без осадков, ветер южного направления умеренный, в дневные часы с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура ночью 3-8 градусов мороза, днем воздух прогреется до 21-26 градусов тепла», — сообщила синоптик.

9 мая по краю ожидается ухудшение погоды. В большинстве районов пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега различной интенсивности. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

Ночные температуры в основном будут положительными до 5 градусов, днем произойдет понижение температуры воздуха до 10-15 градусов. По восточным и юго-восточным районам края воздух еще успеет прогреться до 18-23 градусов. 10 мая прохладная погода сохранится, в дальнейшем ожидается ее улучшение.

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Топ комментариев

userkc

как после этого не сбивать американские беспилотники и спутники! заслужили

Asd10

Кнопки маленькие, а пальцы крупные..Добрее к друг другу надо быть🤗🤗

Disobedient

Теперь можешь со спокойной душой пойти со своим другом к отцу вашему иблису.

Disobedient

Россия она моя. Лингвист степной.