Красноярский губернатор заработал 20 млн рублей за год

Губернатор Красноярского края Александр Усс в 2021 году заработал 19,29 миллиона рублей, согласно из данных декларации о доходах, опубликованной на сайте регионального правительства.

Доходы главы края по сравнению с предыдущим годом сократились — в 2020 году Усс заработал около 30,17 миллиона рублей. В 2019 году доходы губернатора составляли более 22 миллиона рублей. А вот доходы губернатора Алтайского края Виктора Томенко в 2021 году превысили 85 миллионов рублей.

В собственности Усса за 2021 год, как и в 2020 году, находятся два жилых дома, четыре земельных участка, четыре дачных дома, хозсооружение, нежилое здание, а также Range Rover Land Rover.

Супруга губернатора в 2021 году заработала 20,6 миллиона рублей — на 4 миллиона больше, чем в 2020 году. В собственности у нее остались две квартиры, жилой дом, три земельных участка, гараж, гараж-бокс, три нежилых помещения, нежилое здание и баня.

Также жене главы региона принадлежат автомобиль Lexus GS 300, мотолодка Silver, маломерное судно Silverado 31А и прицеп.