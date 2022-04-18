Доходы губернатора Алтая выросли почти в 10 раз

Доходы губернатора Алтайского края Виктора Томенко в 2021 году превысили 85 млн рублей, это практически в 10 раз больше, чем годом ранее, следует из информации на сайте правительства региона.

«Доход Виктора Томенко от работы в Правительстве Алтайского края составил 5 030 368,05 рубля. В него вошла заработная плата за 2021 год и компенсация за неиспользованные отпуска в 2018-2021 годах. Кроме того, Губернатор получил доходы в размере 79,2 миллиона рублей от продажи недвижимого имущества в Москве и Московской области, приобретенного в предыдущие годы», – сказано в сообщении.

Также в декларации учтены доходы от вкладов в банках и от сдачи квартиры в аренду. В итоге совокупный доход губернатора за 2021 год составил 85 306 417,02 рубля. При этом годом ранее доходы Томенко составляли более 8,5 млн рублей.

Доход супруги главы региона в этом году составил 639 749,24 рубля за счет процентов от вкладов в банках и дивидендов по акциям коммерческих компаний.