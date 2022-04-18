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Доходы губернатора Алтая выросли почти в 10 раз

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Алтайского края

Доходы губернатора Алтайского края Виктора Томенко в 2021 году превысили 85 млн рублей, это практически в 10 раз больше, чем годом ранее, следует из информации на сайте правительства региона.

«Доход Виктора Томенко от работы в Правительстве Алтайского края составил 5 030 368,05 рубля. В него вошла заработная плата за 2021 год и компенсация за неиспользованные отпуска в 2018-2021 годах. Кроме того, Губернатор получил доходы в размере 79,2 миллиона рублей от продажи недвижимого имущества в Москве и Московской области, приобретенного в предыдущие годы», – сказано в сообщении.

Также в декларации учтены доходы от вкладов в банках и от сдачи квартиры в аренду. В итоге совокупный доход губернатора за 2021 год составил 85 306 417,02 рубля. При этом годом ранее доходы Томенко составляли более 8,5 млн рублей.

Доход супруги главы региона в этом году составил 639 749,24 рубля за счет процентов от вкладов в банках и дивидендов по акциям коммерческих компаний.

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Сибирь #Местная власть #Алтайский край
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Топ комментариев

Uynachalnica

И что, цены упали? Или наоборот, цены настолько высоки, что люди перестали это включать в меню?

Kam1kadze

Ну так пусть ловит иностранных наемников, да и меняет.

ponhik78

Ну да))) "Всего лишь" восьмая и третья экономики мира соответственно. Куда им до какой ни будь супердержавы...

Удавиков

Идея хорошая, но нереальная, и Дерипаска об этом понимает, больше на популизм смахивает.