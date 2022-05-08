Осталось два дня: выиграй призы от Ростелеком

До окончания дня 9 мая у участников еще есть шанс получить призы от Ростелекома — в онлайн-игре «Три истории».

Игра «Три истории» состоит из трех разделов: «Бронетехника», «Корабли» и «Самолеты». В каждом участник попадает на поле с засекреченными секторами. В них находятся значки техники (для пополнения игрового арсенала), бонусные игры, призы и интересные факты.

Каждые сутки игрок может трижды попытать счастье в каждом из разделов. Также можно сделать по одной попытке за пропущенные дни. Главная задача — открыть сектора, в которых спрятаны призы и техника.

В любой день игры участники могут выиграть портативную колонку, компьютерную мышь, смарт-браслет, пауэрбанк, термокружку, спортивную бутылку, зонт или дождевик, а также промокоды на подключение Wink, антивирусы и услуги Ростелекома.

Арсенал техники — набранные танки, самолеты и корабли — дает шанс побороться за главные призы. Главный приз в «Бронетехнике» — камера домашнего наблюдения и полгода услуги «Видеонаблюдение». Лучший игрок в «Кораблях» получит уличную камеру и ее обслуживание на шесть месяцев. Победитель в «Самолетах» заберет умную колонку с голосовым помощником «Маруся».

Суперприз игры — комплект «Умный дом» с годовой подпиской. Он достанется игроку, собравшему наибольшее количество техники во всех разделах суммарно.