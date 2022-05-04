Как получить красивый номер от Ростелекома

Абонент мобильной связи Ростелекома может поменять свой номер или получить новый красивый, стоимость будет зависеть от категории номера.

Услуга «Подбор красивого номера» — возможность выбора клиентом красивых номеров с запоминающимся сочетанием цифр категории: платиновых, золотых и серебряных.

Стоимость красивых номеров зависит от категории номера. «Серебряный» — от 400 до 1 тысячи рублей в зависимости от региона. «Золотой» — от 1 до 3 тысяч рублей. «Платиновый» — 15 тысяч рублей.

Если есть действующий номер Ростелекома, то выбрать красивый номер можно в Едином личном кабинете в разделе «Управлять услугой» и в офисах продаж.

Номер можно поменять и на обычный, без категории. Например, чтобы избавиться от нежелательных звонков. Первая замена номера осуществляется бесплатно. Вторая и каждая последующая — 50 рублей.