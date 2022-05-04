ЕС пообещал отказаться от российской нефти за полгода

Новый, шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода, сообщили источники в Брюсселе.

Пакет санкций, который будет представлен на одобрение стран ЕС уже в среду, будет предусматривать остановку импорта российской нефти через полгода, отказ от закупок российских нефтепродуктов должен произойти до конца текущего года.

Помимо этого, будет предложено отключить Сбербанк от международной межбанковской платежной системы SWIFT, приводит ТАСС материал The Wall Street Journal.

При этом Венгрии и Словакии, которые больше других европейских стран зависят от российской нефти, будет дано 20 месяцев на прекращение импорта этого ископаемого топлива из России.