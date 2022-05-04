Неизвестные сорвали знамена Победы в Новосибирске

Неизвестные оборвали знамена Победы в микрорайоне ОбьГЭС в Новосибирске, полиция проводит проверку.

По словам депутат Совета депутатов Новосибирска фракции КПРФ Антона Бурмистрова флаги были куплены за свой счет, действия согласованы с местной администрацией. В прошлом году была схожая ситуация, кто-то сорвал Знамена Победы, которые местные жители повесили на подъезды.

«До 9 мая мы, конечно же, постараемся все восстановить. Я очень надеюсь, что это было сделано из хулиганских побуждений и глупости, а не из каких-то антикоммунистических настроений. Ведь это не флаг СССР, а Знамя Победы — официальный символ Великого подвига», — сказал Бурмистров.

Полицейские выехали на место происшествия и проводят проверку. Они ищут тех, кто сорвал флаги, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.