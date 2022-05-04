НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Неизвестные сорвали знамена Победы в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
320 2
Фото: © Новосибирское отделение КПРФ

Неизвестные оборвали знамена Победы в микрорайоне ОбьГЭС в Новосибирске, полиция проводит проверку.

По словам депутат Совета депутатов Новосибирска фракции КПРФ Антона Бурмистрова флаги были куплены за свой счет, действия согласованы с местной администрацией. В прошлом году была схожая ситуация, кто-то сорвал Знамена Победы, которые местные жители повесили на подъезды.

«До 9 мая мы, конечно же, постараемся все восстановить. Я очень надеюсь, что это было сделано из хулиганских побуждений и глупости, а не из каких-то антикоммунистических настроений. Ведь это не флаг СССР, а Знамя Победы — официальный символ Великого подвига», — сказал Бурмистров.

Полицейские выехали на место происшествия и проводят проверку. Они ищут тех, кто сорвал флаги, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Еще по теме
Сибиряки оценили счастье в деньгах
Тепло вернется в Новосибирск к пятнице
Только 10% новосибирцев считают 1 мая праздником трудящихся
Навигация открылась на Оби
смотреть все
Сибирь #Новосибирск #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
Пять причин выбрать видеосервис Wink
02.05.2022 13:36
info.sibnet.ru
Новая технология российского кино: как «оживили» Владислава Галкина
30.04.2022 21:01
кадр со съемок клипа
«Кричать приходилось громко»: как снимали клип из 7 тысяч фото
27.04.2022 02:30
info.sibnet.ru
Фильмы с реальной историей Чернобыльской АЭС
26.04.2022 00:50
Самое популярное
США встревожили возможности российской ракеты «Калибр»
Пять причин выбрать видеосервис Wink
Россия приняла решение покинуть МКС
Дракон стал победителем шоу «Маска»
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Очаков

Ты для начала по-русски грамотно научись писать, ущербный.

Борисенко Александр

Стыдно врачам в гос больницах за копейки работать и лечить людей.

VALGOR

Откуда такие ассоциации сударь? Из палаты вещаете? =) Прям: "Грозит небесам!" Тоже мне "небожителей"...

Disobedient

Кого Петр у шведов купил не этих? Или они тогда одним пакетом всей троицей шли.